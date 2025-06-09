Спикер кремлевского диктатора в комментарии СМИ заявил, что «наступление» войск Российской Федерации на Днепропетровщине – часть работы по созданию так называемой «буферной зоны».

Представитель Кремля традиционно посоветовал представителям российских медиа спрашивать подробности боевых действий в оборонном ведомстве РФ, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РБК».

OSINT-проект Deep State в понедельник, 9 июня, сообщил, что оккупанты заняли село Новоалександровка в Покровском районе на Донетчине и продвинулись почти вплотную к админгранице Днепропетровщины.

Напомним, накануне Минобороны РФ и заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявляли, что захватчики начали «наступление» в Днепропетровской области, пригрозив «новыми реалиями на земле». В американском Институте изучения войны сообщили, действительно ли оккупанты прорвались в регион.