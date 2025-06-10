Словацкий премьер отличился заявлением об авторитарных государствах и демократических странах, информирует издание «НБН» со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.

По его словам, авторитарные государства якобы более экономически эффективны, чем демократические. Политик похвалил КНР, Узбекистан и Вьетнам, которые «действуют более решительно» в экономических вопросах.

Глава правительства Словакии уточнил, что он не призывает отказываться от демократии. При этом, как объяснил премьер, участие большого количества политических сил в процессе принятия решений делает слабее способность государства действовать.

Представитель Братиславы считает, что европейским государствам нужно рассмотреть возможность реформирования своей системы управления, основанной на свободных выборах. Премьер-министр утверждает, что это поможет им оставаться конкурентоспособными на международной арене.

Как сообщалось, глава венгерского правительства Виктор Орбан привел «аргумент» против принятия Украины в ЕС.