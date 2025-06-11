Орбан на своей Facebook-странице отреагировал на заявления украинского лидера в интервью венгерскому изданию Válasz Online 10 июня. Премьер-министр раскритиковал Зеленского, который заявил, что Будапешт вмешивается во внутренние дела его страны, информирует издание «НБН».

Политик пожаловался, что президент «набросился на венгров», потому что якобы они не хотят погибать за Украину. Глава правительства утверждает, что граждане Венгрии не хотят, чтобы их дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги их государства шли в соседнюю страну.

Напомним, глава Украины заявил, что Орбан использует его и тему развязанной РФ войны в своих интересах перед парламентскими выборами.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что Киев обнародовал историю с разоблаченной венгерской агентурой на Закарпатье, чтобы дать понять, что он владеет этими данными.

В ответ на это в Будапеште заявили, что президент соседней страны публично агитирует за венгерскую оппозиционную политическую силу «Тиса».

Как сообщалось, соратник Орбана в ЕС Роберт Фицо рассказал о «преимуществе» авторитарных стран перед демократическими.