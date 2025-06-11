Пушков, комментируя в своем Telegram-канале протесты в Калифорнии, заговорил о «распаде» Соединенных Штатов Америки, информирует издание «НБН».

Чиновник считает, что беспорядки против миграционной политики главы государства Дональда Трампа – «развязанная демократами гражданская война». Кроме того, он уверен, что власти США причастны к организации погромов в Калифорнии.

По его словам, пока в Брюсселе мечтают о распаде РФ, которого якобы не будет, главным кандидатом на развал государства становится Америка. Соратник Путина утверждает, что Штаты «могут не выдержать мощных расколов», которые сотрясают общество в стране.

Представитель Совфеда РФ добавил, что внутренние конфликты в Америке только набирают обороты, поэтому в этом столетии государство может стать «Разъединенными Штатами».

Как сообщалось, в Москве снова заговорили об «американских биолабораториях» вблизи границ РФ.