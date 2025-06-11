Заместитель Лаврова выдал очередную порцию бреда о «биолабораториях США» в непосредственной близости с границами Российской Федерации. Дипломат раскритиковал указ американского лидера Дональда Трампа о повышении безопасности биоисследований.

По его словам, этот документ «не развеял все опасения» Москвы о «военно-биологической деятельности» Штатов, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Представитель МИД России заявил, что сам факт появления соответствующего указа якобы подтверждает то, что Америка действительно проводит различные биологические исследования вблизи границы страны-агрессора.

Отметим, что Москва регулярно выдает нарративы о «биолабораториях США», не предоставляя реальных доказательств своим словам. Представители Кремля ранее заявляли о подготовке атак с помощью зараженных гусей, о выведенных боевых комарах и т.д.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий Песков заявил о намерении ВС РФ создать «буферную зону» на Днепропетровщине.