Келлог рассказал, что Вашингтон ознакомился с украинским документом, который содержит предложения по прекращению огня, и с российским «меморандумом». По его словам, американское руководство чувствует себя уверенно, так как знает, как может и должно выглядеть мирное соглашение.

Спецпредставитель США по вопросам Украины объяснил, что «конечное состояние» объединения документов Киева и Москвы – это всеобъемлющее прекращение огня, пишет «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Чиновник отметил, что следующим шагом должно стать возвращение детей и пленных. Он убежден, что этот этап поможет сделать прекращение огня долгосрочным и устойчивым, как для Украины, так и для Европы.

Далее представитель Вашингтона предлагает вернуть Российскую Федерацию в «Лигу Наций» и жить с результатами такого сценария в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский предупредил о рисках сокращения американской военной помощи нашей стране.