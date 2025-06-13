Руководитель оборонного ведомства ФРГ считает, что Соединенные Штаты Америки будут постепенно сокращать военную помощь Украине и Европе. Писториус в эфире ZDF заявил, что с этим нужно смириться, информирует издание «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Министр напомнил, что недавно глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал уменьшение объемов военной помощи Украине, хотя ранее опасались, что Америка полностью прекратит поддержку страны.

Глава Минобороны Германии отметил, что теперь нужно смотреть насколько сильно Штаты урежут военную помощь украинцам и смогут ли европейские союзники Киева компенсировать ее.

Отметим, в американском Институте изучения войны прогнозируют, что сокращение военной помощи от США грозит укреплением позиций российских оккупантов на фронте, что может мотивировать РФ продолжать боевые действия.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, каким видит завершение российско-украинской войны.