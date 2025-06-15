Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Times of Israel и CNN, сотни человек получили ранения в результате ночной серии ракетных атак на Израиль.

Как стало известно The Times of Israel, 10 человек погибли и 200 получили ранения различной степени тяжести из-за интенсивных обстрелов, осуществленных Ираном в ночь на 15 июня. Также, местные специалисты-спасатели пытаются отыскать около 35 израильтян, пропавших без вести.

По данным CNN, не менее 100 человек ранены в центральной части Израиля. В соответствии с имеющимися сведениями, четыре человека, включая восьмилетнюю девочку, стали жертвами прямого ракетного попадания в жилой дом в районе Бат-Ям. Кроме того, четыре человека убиты иранской атакой на территории города Тамра (север Израиля).

На текущий момент, спасатели не прекращают искать людей под завалами домов, разрушенных ракетными ударами Ирана.

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