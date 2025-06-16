Британское издание The Telegraph пишет, что Путин и Си Цзиньпин встревожены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Москва и Пекин публично осудили удары Израиля по Ирану, информирует «НБН».

Журналисты объяснили, что, если режим Тегерана ослабнет, российский диктатор и китайский лидер потеряют ключевого партнера в борьбе против «гегемонии США» на Ближнем Востоке со стабильным авторитарным режимом. После падения режима Башара Асада в Сирии Москва может лишиться попытки восстановить свое господство в регионе.

СМИ отмечает, что партнерство с Тегераном для Путина и Си Цзиньпина все больше превращается в обузу. В частности, они опасаются выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, ведь если страна будет иметь такое вооружение, это уменьшит их контроль над ней.

Кроме того, КНР – крупнейший покупатель нефтепродукции у Тегерана, поэтому пострадает из-за атак Израиля на иранские нефтегазовые объекты.

В публичном пространстве Москва и Пекин действуют ожидаемо, однако за кулисами они паникуют, так как рискуют потерять свое влияние на Иран.

Напомним, аналитики ISW объяснили, с какой целью российский диктатор предлагает посредничество Кремля в ситуации на Ближнем Востоке.