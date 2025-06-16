Эксперты ISW в своем отчете пишут, что кремлевский диктатор продолжает изображать РФ как эффективного и необходимого международного партнера США на фоне напряженных отношений между Израилем и Ираном, пишет издание «НБН».

В субботу, 14 июня, американский лидер Дональд Трамп около часа разговаривал по телефону с кремлевским диктатором. Глава Белого дома сообщал, что они в основном обсуждали эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и «гораздо меньше» времени уделили российско-украинской войне.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что глава РФ предложил президенту США помощь Москвы в переговорах по мирному урегулированию отношений между Израилем и Ираном. Трамп сообщил, что «был бы открыл» к участию Кремля в этом процессе.

В Институте изучений войны считают, что лидер россиян пытается отвлечь внимание главы Белого дома от войны в Украине, предлагая помощь Вашингтону в посредничестве для разрешения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США ответил, причастна ли Америка к авиаударам Израиля по Ирану 15 июня.