Агентство Reuters, ссылаясь на слова анонимных американских чиновников, заявило, что Белый дом распустил межведомственную группу, которая должна была разработать стратегию давления на РФ для ускорения мирных переговоров с Украиной.

Группа была сформирована весной, в ее составе были представители Минобороны, Госдепа, Минфина и разведки. Инициативу координировал Совет нацбезопасности США, пишет издание «НБН».

Как объяснили журналисты, представители различных американских ведомств должны были сформировать единую политику, которая бы заставила Москву сесть за стол переговоров.

Еще в прошлом месяце стало понятно, что деятельность группы свернут, так как президент США не хочет идти на конфронтацию с Кремлем, несмотря на обещание закончить войну в первый день возвращения в Белый дом. Трамп не активизировал дипломатические усилия, а наоборот начал сомневаться в необходимости участия Вашингтона в мирном процессе.

По данным СМИ, соответствующая новость усугубила обеспокоенность среди европейских союзников Америки. Критики допускают расшатывание единства Запада из-за умеренной риторики главы Штатов в отношении РФ и отказа поддержать Киев.

Ранее британское издание рассказало, почему глава Кремля Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин паникуют из-за ситуации на Ближнем Востоке.