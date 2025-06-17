Каллас, комментируя ночную атаку армии Путина на Украину, назвала обстрел Киева одним из самых разрушительных авиаударов по столице за все время войны, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

«РФ остается неумолимой в своих атаках», – заявила глава дипломатии Европейского Союза.

По ее словам, страна-агрессор продолжает наносить удары по гражданскому населению и вести войну, что подтверждает незаинтересованность Москвы в достижении мира.

Политик отметила, что по этой причине нужно продолжать давление на РФ, в частности снизить верхний предел цены на российское «черное золото». Каллас добавила, что также Кремль не может выступать посредником в любом конфликте.

Напомним, лидер россиян Владимир Путин предложил посредничество своей страны в ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики ISW объяснили, с какой целью диктатор выдвинул такую инициативу.