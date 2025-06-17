Шойгу во второй раз за месяц встретился с главой КНДР. По его словам, он прибыл в Северную Корею, чтобы выполнить «специальное поручение» кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

После переговоров с секретарем Совбеза России Ким Чен Ын принял решение направить в РФ 1000 саперов для разминирования территорий страны-агрессора, а также 5000 военных строителей, которые будут заниматься восстановлением объектов инфраструктуры.

Кроме того, Москва и Пхеньян договорились «увековечить подвиг» северокорейских солдат, которые участвовали в войне против Украины на стороне российских оккупантов.

Напомним, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в начале месяца. Тогда глава КНДР заверил, что его страна «безусловно поддержит» Кремль во всех вопросах внешней политики.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов раскрыл, что представитель Москвы договорился с северокорейским диктатором о начале работы в РФ «трудовых мигрантов» из КНДР. Генерал допускает, что они будут подписывать контракты с российским оборонным ведомством.

Как сообщали СМИ, Белый дом свернул группу из представителей ведомств США, которая должна была разработать стратегию давления на РФ, чтобы ускорить мирные переговоры.