В среду, 18 июня, Telegram-канал «ГлавКрым» сообщил, что в Москве военная полиция и МЧС задержали Полынкова у него дома. Паблики пишут, что Z-блогер воевал в Украине в рядах российских захватчиков, однако дезертировал, заявив об «окончании контракта».

По данным Telegram-канала «Не жди хорошие новости», соратника Гиркина обвиняют по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части), информирует издание «НБН».

После этого военный преступник в соцсетях критиковал военное руководство РФ, главу Кремля Владимира Путина за большие потери оккупантов и «мясные» штурмы, а также рассказывал о беспределе во «второй армии мира». Сторонники Гиркина считают, что «ветерана СВО» взяли под стражу, так как он занимался поиском пропавших без вести захватчиков.

Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что Полынков поддержал российское вторжение в Украину еще 11 лет назад: весной 2014 года он вербовал и отправлял на Донбасс российских наемников. Военный преступник призывал к захвату и уничтожению нашей страны.

Напомним, в прошлом месяце в Ставрополе ликвидировали майора ВС РФ, причастного к бомбардировкам Мариуполя.