Британское издание Financial Times, ссылаясь на источники, пишет, что желание американского лидера покинуть саммит «Группы семи» в первый же день связано с его раздражением французским президентом Эммануэлем Макроном, который посетил Гренландию.

По данным СМИ, также Трамп не захотел увидеться с главой Украины Владимиром Зеленским – они должны были встретиться на второй день заседания, информирует «НБН».

Журналисты заявили, что Альянс сократил свой саммит в Гааге, который должен состояться на следующей неделе, чтобы эта ситуация не повторилась.

В частности, программу конференции НАТО сократили, чтобы президент США не заскучал и не покинул мероприятие досрочно. На заседании лидеры организации обсудят увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, что требует лидер американцев от европейских союзников.

Напомним, глава Белого дома объяснил досрочное завершение участия в саммите «Большой семерки» необходимостью возвращения в Вашингтон, чтобы разобраться с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, в МИД РФ попытались запугать США «негативными последствиями» вмешательства в войну Израиля с Ираном.