Официальный представитель МИД РФ заявила, что министерство хотело бы предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщал, что думает о предоставлении военной помощи Израилю в войне с Ираном. По ее словам, вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке – «крайне опасный шаг с непредсказуемыми последствиями».

Спикер внешнеполитического ведомства РФ также пожаловалась на израильские удары по иранским ядерным установкам и площадкам, которые якобы находятся под гарантиями агентства МАГАТЭ, проверяющего их деятельность. Чиновница заявила, что Москва призывает прекратить эти атаки.

Захарова утверждает, что между двумя странами нужно добиться прекращения огня и восстановления мира, чтобы можно было начать переговорный процесс. Представитель МИД России в очередной раз повторила намерения РФ «стать миротворцем».

Как сообщалось, СМИ узнали, когда Штаты намерены нанести удары по территории Ирана.