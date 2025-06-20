Спикер Путина в комментарии Sky News объяснил, почему российские власти отказываются от полного прекращения огня на 30 дней по предложению руководства США, к чему призывает украинский президент, информирует издание «НБН».

По его словам, Москва не соглашается на перемирие, так как РФ якобы сейчас имеет «стратегическое превосходство» и не хочет потерять его. Пресс-секретарь кремлевского диктатора заявил, что Россия идет вперед, продвигается и будет продолжать продвигаться.

При этом, как уточнил представитель Москвы, страна-агрессор могла бы согласиться на прекращение огня, если на период перемирия западные союзники Киева обязались бы не предоставлять украинцам военную помощь.

Как сообщалось, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица высказался о встречах представителей Киева и Москвы в Стамбуле. Дипломат объяснил, почему эти заседания нельзя назвать переговорами.