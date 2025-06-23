Российский лидер в ходе выступления в Кремле перед выпускниками вузов силовых и военных ведомств объявил, что страна-агрессор запускает серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

По его словам, это оружие «очень хорошо себя зарекомендовало в боевых условиях», информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Диктатор также заявил, что ракетные войска стратегического значения РФ получат комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», а авиация оккупантов якобы пополнится модернизированными бомбардировщиками Ту-160М.

Лидер россиян сообщил, что страна-агрессор продолжит повышать «боевые возможности всех видов и родов войск», а также «принимать адекватные меры по укреплению безопасности».

Напомним, на днях украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 21 из 39 компаний, которые занимаются производством комплексов «Орешник», до сих пор не попали под санкции.

В начале года американское издание Forbes опубликовало материал о неудачном запуске «Орешника» по столице Украины. В Центре стратегических коммуникаций отреагировали на статью западных журналистов.