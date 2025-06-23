Социологи поинтересовались у словаков, что они думают на счет выхода из страны из НАТО, чтобы она заняла нейтральную позицию. По результатам опубликованного Euractiv исследования, 50,6% респондентов выступили против такой идеи, пишет издание «НБН».

30,8% опрошенных поддерживают выход Словакии из Организации Североатлантического договора ради нейтралитета государства, 16,1% граждан не смогли определиться с ответом, а 2,5% отказались отвечать на вопрос.

Результаты различались в зависимости от политической лояльности участников опроса.

Среди оппозиционных словаков оппозиция нейтралитету колеблется от 70% до 98%. При этом 58% избирателей левой популистской партии главы правительства Smer-SD и 67% избирателей крайне правой политической силы SNS поддержали идею премьер-министра. Избиратели левой партии Hlas-SD показали неоднозначный результат: 42% не поддержали идею Фицо, а 27% не определились с позицией.

Напомним, что глава словацкого правительства заявил, что его стране «в эпоху бессмысленного вооружения» подошел бы нейтралитет. Соответствующие слова премьера прозвучали перед встречей коалиционных и оппозиционных политических сил, которые должны были договориться об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, к чему стремятся члены Альянса.

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