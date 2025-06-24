Генсек Альянса во время выступления на Общественном форуме НАТО похвалил американского лидера за то, что он якобы «нашел выход из тупика» в ситуации по Украине, начав общение с главой Кремля.

По его мнению, это мог сделать только один лидер – президент США, информирует издание «НБН».

Глава Организации Североатлантического договора считает Трампа самым мощным лидером в мире, который возглавляет 25% мирового ВВП и самую мощную армию в мире.

При этом генеральный секретарь НАТО признал, что вмешательство лидера американцев не приведет к немедленному подписанию соглашения, на это нужно время, однако «то, что он сделал, было очень важным».

Политик добавил, что Альянс должен предоставить Украине все необходимое, чтобы она могла противостоять врагу и занять наилучшую позицию на момент начала реальных мирных переговоров.

Как сообщалось, лидер украинцев Владимир Зеленский высказался об отношениях Трампа и Путина.