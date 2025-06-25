Британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники, пишет, что из-за войны с Израилем Тегеран не сможет выполнить обещание Москве о поставках баллистических ракет. Иран и РФ договорились об этом в начале года, подписав оборонный пакт, информирует «НБН».

По мнению западных чиновников, израильские удары побудят Тегеран накапливать запас ракет и отказаться от экспорта этого оружия в РФ. В таком случае Кремлю придется развивать свои ракетные программы или полагаться на поставки из КНДР.

Кроме того, может снизиться и поддержка в обучении и снабжении данными для производства ударных беспилотников. Однако для Москвы это не существенная проблема, ведь россияне уже выпускают аналоги дронов-камикадзе «Шахед».

Напомним, в интервью британскому телеканалу украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что РФ заказала у Ирана партию ударных БПЛА еще до полномасштабного вторжения в нашу страну.