Бывший президент Российской Федерации в своем Telegram-канале намекнул, что Москва против вступления Украины в Европейский Союз, информирует издание «НБН».

Медведев заявил, что ЕС больше не является экономическим партнером страны-агрессора, превратившись в «настоящего врага» и «яро русофобскую организацию», которая «мечтает о реванше, направленном против России» и снабжает Украину оружием. Соратник Путина убежден, что вскоре Евросоюз постепенно начнет конкурировать с НАТО, чтобы вооружить «киевский режим».

Представитель Москвы утверждает, что ЕС якобы представляет не меньшую угрозу для РФ, чем Альянс. Соратник Путина заявил, что по этой причине идея членства Украины в Евросоюзе является опасностью для государства-террориста, и Кремль должен скорректировать свою риторику по этому поводу.

Как сообщалось, глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что ключевой угрозой для европейцев якобы является экономический кризис, а не РФ.