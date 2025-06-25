Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на нидерландском саммите Североатлантического Альянса выразил мнение, что основная угроза для Европейского союза исходит не от РФ, а от ухудшающегося экономического положения самого объединения.

Исходя из слов Орбана, ЕС сталкивается с серьезной потерей конкурентоспособности на мировой арене, что и представляет собой реальный вызов для Брюсселя.

Венгерский преьмер полагает — РФ не обладает достаточным потенциалом, чтобы представлять серьезную угрозу европейской безопасности. По его мнению, совокупные ресурсы и возможности стран Европы значительно превосходят российские, что делает военную угрозу со стороны Москвы менее актуальной.

Орбан также затронул тематику возможного увеличения оборонных расходов стран НАТО до 5-процентного уровня ВВП, подчеркнув, что реализовать такую инициативу в рамках нынешних правил бюджетного регулирования в Евросоюзе будет крайне затруднительно. По его мнению, чтобы такая цель стала достижимой, потребуется пересмотр существующих фискальных норм и переход к иной модели расчетов.

Таким образом, позиция венгерского лидера сводится к тому, что приоритетом для ЕС должно стать экономическое восстановление и усиление, а не наращивание военных затрат без учета финансовых реалий.

Ранее мы писали о том, что Рютте прогнозировал сроки вторжения РФ в страны НАТО.