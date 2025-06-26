Хаменеи в четверг, 26 июня, в эфире иранского телевидения сделал заявление об американских ударах по ядерным объектам страны. По его словам, глава Белого дома «сильно преувеличил то, что произошло», информирует издание «НБН».

Верховный правитель Ирана утверждает, что США атаковали иранские ядерные объекты, но не достигли значительных результатов. Аятола пригрозил, что любая будущая агрессия против его страны будет иметь высокую цену.

Хаменеи назвал «слишком громким» для уст главы Белого дома заявление о капитуляции Тегерана. Иранский лидер предупредил, что в случае нового нападения обстрелы военных баз США повторятся.

Отметим, что перед выступлением на телевидении аятола на своей странице в соцсети Х поздравил иранцев с победой над обманчивым сионистским режимом.

Как сообщали СМИ, израильские удары вынудят Тегеран отказаться от обещанных Москве поставок баллистических ракет в Российскую Федерацию.