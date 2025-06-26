Литовский президент не видит оснований для оптимизма относительно окончания российско-украинской войны, так как РФ только притворяется, имитирует мирный процесс и не хочет двигаться вперед, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Глава государства напомнил, прекращение огня – ключевое условие для начала мирного диалога, однако на сегодня режима тишины нет. Поэтому Евросоюз должен ввести 18-й пакет антироссийских санкций, избегая в нем каких-либо смягчений или исключений.

Также, как сообщает агентство «УНИАН», Науседа заявил, что страны-члены ЕС должны поставить амбициозную политическую цель относительно вступления Украины в организацию с 1 января 2030 года. Президент Литвы считает, что для этого союзники должны ускорить свои усилия.

Говоря о блокировании процесса Венгрией, политик отметил, что ни одно государство не может злоупотреблять инструментом консенсуса. По его словам, представитель Будапешта и раньше создавал проблемы, однако членам ЕС каким-то образом удавалось двигаться дальше.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан нашел еще одну «причину» не принимать Украину в Евросоюз.