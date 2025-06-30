Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства во время пресс-конференции в Киеве заявил, что когда глава Кремля говорит о мире – это «чистая насмешка и издевательство».

По его словам, диктатор хочет покорить всю Украину и посеять страх среди европейских государств, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Министр обратил внимание на то, что в последние недели лидер россиян усилил атаки на Украину, эти жестокие обстрелы демонстрируют его истинные намерения.

Глава МИД добавил, что Путин рассчитывает, что внимание союзников Киева ослабнет и переключится на новые кризисы, однако ему не удастся реализовать этот план по Германии. Дипломат сообщил, что ФРГ непоколебимо стоит на стороне Украины и будет поддерживать ее столько, сколько будет необходимо.

Также Вадефуль сообщил, что Берлин ищет дополнительные системы ПВО для усиления защиты Украины от атак оккупантов. В частности, Германия пытается по этому поводу разговаривать с США.

Напомним, в ОПУ отреагировали на заявления из Москвы о динамике переговоров между Украиной и РФ.