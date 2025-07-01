Британское издание Financial Times пишет, что, по оценкам НАТО, РФ может быть готова к вторжению на территорию блока в течение 5 лет. Страны-члены организации в Европе готовятся к тому, что кремлевский диктатор обратит внимание на восточный фланг Альянса, информирует «НБН».

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее говорил о том, что Америка будет с НАТО «на всем пути», при этом он заявил, что статью 5 Альянса можно интерпретировать по-разному. Поэтому в блоке обеспокоены перспективой ослабления поддержки США, учитывая угрозу со стороны РФ.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что организация готовится к возможному нападению россиян на восточный фланг НАТО. Ранее о вторжении путинских войск на территорию Альянса предупреждал и украинский лидер Владимир Зеленский. Заместитель начальника штаба ВС Финляндии Кари Нисула убежден, что блок ежедневно должен быть готовым к нападению армии РФ.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что в случае успехов в Украине российские захватчики будут оказывать давление на государства Балтии, а публичное сомнение президента США в преданности статье 5 может соблазнить кремлевского диктатора проверить решимость Альянса.

Напомним, в ISW объяснили нарративы российских чиновников о «Донбассе», «Новороссии» и «едином народе».