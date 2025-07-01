Старший корреспондент британского издания Daily Mail в Белом доме Эмили Гудин на своей странице в социальной сети Х сообщила, что спросила у американского лидера депортирует ли он своего бывшего советника Илона Маска.

На это президент США ответил, что ему «придется рассмотреть это», информирует «НБН».

Напомним, что в понедельник, 30 июня, американский бизнесмен в очередной раз раскритиковал законопроект республиканцев про налоги и расходы, призвав Конгресс не утверждать его. Миллиардер заявил, что в противном случае он создаст новую политическую силу America Party.

Трамп после соответствующих публикаций резко прошелся по Маску. Глава государства заявил, что его бывший советник не смог бы удержать свой бизнес на плаву без поддержки со стороны государства. Президент США отметил, что без этих средств миллиардеру пришлось бы свернуть свой бизнес и вернуться домой в ЮАР.

Судя по всему, американскому лидеру надоели публичные конфликты с Маском и он намерен обдумать более радикальные шаги в отношении бизнесмена такие как депортация.

Как сообщалось, в Кремле отвергли обвинения спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в том, что Москва затягивает мирный процесс.