Новоизбранный польский лидер заявил, что сегодня у Украины нет возможности стать частью Североатлантического Альянса, так как она находится в состоянии войны. Навроцкий убежден, что в случае вступления страны в НАТО члены блока автоматически вступят в войну.

По его мнению, поэтому нет смысла рассматривать этот вопрос, информирует издание «НБН» со ссылкой на РАР.

Также политик не поддерживает безусловное вступление Украины в Евросоюз, ведь многие государства организации, в частности его страна, годами ждали, чтобы оправдать ожидания ЕС и получить членство.

В то же время новоизбранный глава Польши считает, что Украина должна быть частью западного мира, так как это в интересах европейцев. Однако это не обязательно должно быть связано с интеграцией государства в НАТО или ЕС.

Как сообщают СМИ, члены НАТО в Европе готовятся к возможному нападению войск РФ и обеспокоены ослаблением поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.