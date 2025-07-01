Накануне Песков возложил ответственность за дальнейшую динамику переговоров между Украиной и РФ на Киев и Вашингтон. Келлог назвал такие высказывания безосновательными и дал понять, что Москва тормозит мирный процесс, информирует издание «НБН».

Как пишет пропагандистское агентство «Интерфакс», во вторник, 1 июня, в ответ на это пресс-секретарь лидера россиян поблагодарил команду главы Белого дома Дональда Трампа за помощь в содействии переговорам с Украиной. В то же время он отверг обвинения спецпредставителя США.

По его словам, Москва якобы не заинтересована в том, чтобы «что-то затягивать», и хочет достичь целей так называемой «СВО» политико-дипломатическими средствами.

Спикер Путина отметил, что сейчас согласовываются сроки проведения третьего раунда переговоров представителей Украины и РФ, добавив, что «никто не останавливает и не тормозит» работу по выполнению договоренностей.

Напомним, в Офисе Зеленского отреагировали на высказывания Пескова о динамике переговоров между Киевом и Москвой.