Эксперты ISW заявили, что кремлевский диктатор имеет большие территориальные амбиции, чем Крым и четыре оккупированных украинских региона. Лидер россиян и его окружение используют нарративы о «едином народе», «Новороссии» и «Донбассе», чтобы оправдать свои территориальные амбиции, пишет издание «НБН».

Аналитики обратили внимание на то, что Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию оккупированных территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья называл эти регионы «Новороссией» и «Донбассом».

Спикер диктатора Дмитрий Песков утверждал, что история Одессы «неразрывно связана» со страной-агрессора, а помощник Путина Владимир Мединский называл русских и украинцев «одним народом с исторической родиной».

В Институте изучения войны напомнили, что и другие представители власти РФ неоднократно говорили, что не считают Украину независимым государством с собственной историей.

Эксперты ISW пришли к выводу, что регулярная трансляция Москвой соответствующих нарративов свидетельствует о том, что Кремль намерен уничтожить государственность Украины и поработить ее народ.

Напомним, в ОПУ отреагировали на заявления пресс-секретаря Путина о динамике переговоров между Украиной и РФ.