Спикер Путина в среду, 2 июля, в ходе брифинга отреагировал на приостановку Америкой передачи некоторых видов оружия Украине, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Чиновник отметил, что в Москве причиной этого решения считают «нехватку оружия и техники на складах» в Штатах. Пресс-секретарь кремлевского диктатора отметил, что чем меньше военной помощи получает Украина от Запада, тем ближе окончание так называемой «спецоперации».

Накануне американское издание Politico заявило, что Штаты отложили передачу некоторых видов оружия для Сил обороны Украины, в частности высокоточных боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны. Позже пресс-секретарь администрации Трампа Анна Келли подтвердила информацию журналистов.

Как сообщалось, спикер кремлевского диктатора ответил на слова спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Россия тормозит мирные переговоры.