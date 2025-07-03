Спикер Путина сообщил, что Кремль «внимательно наблюдает» за приостановкой поставок американской военной помощи в Украину. Чиновник в очередной раз заявил, что чем меньше оружия будут передавать Киеву, тем быстрее закончится так называемая «СВО», пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Представитель АП РФ также пожаловался, что украинская сторона до сих пор не рассмотрела содержание «меморандума», предоставленного делегацией Москвы на встрече в Стамбуле. В то же время спикер лидера россиян считает, что публичное обсуждение документа якобы может повредить процессу.

Говоря о новом раунде переговоров с представителями Украины, спикер диктатора сказал, что нужно завершить все процедуры согласования. Чиновник добавил, что каждая из сторон ждет предложения о сроках.

Как сообщалось, в ОПУ сделали заявление о передачи воооружения Украине из США на фоне новости о приостановке поставок американской военной помощи.