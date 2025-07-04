Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер видит связь между массированными атаками войск РФ на Украину и телефонными переговорами кремлевского диктатора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на немецкую службу новостей Tagesschau.

По его словам, Мерц неоднократно говорил о том, что у главы Кремля есть определенная закономерность и что его разговоры с президентом США сопровождаются еще более жесткими ударами захватчиков по Украине. Последние ночные обстрелы «говорят сами за себя» и подтверждают догадки канцлера.

Чиновник добавил, что Берлин надеется, что это поспособствует принятию решения о позиции в отношении РФ, в первую очередь в вопросе санкционного давления на нее.

Напомним, в Кремле отреагировали на слова американского президента о разочаровании телефонными переговорами с Путиным 3 июля.