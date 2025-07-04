После переговоров с главой Кремля 3 июля американский лидер в комментарии СМИ сообщил, что разочарован разговором с диктатором. Президент США отметил, что не видит готовности Путина остановиться и закончить войну против Украины, информирует издание «НБН».

Как пишет пропагандистское агентство «РБК», Песков отреагировал на слова Трампа, заявив, что в Москве внимательно относятся ко всем заявлениям главы Белого дома.

Чиновник рассказал, в ходе переговоров лидер россиян в очередной раз заявил, что его страна заинтересована в достижении своих целей по Украине политико-дипломатическими средствами. Диктатор отметил, что якобы пока это не представляется возможным, поэтому Москва продолжает так называемую «СВО».

Кроме того, глава Кремля сообщил Трампу, что Кремль ожидает согласования третьего раунда переговоров с украинской стороной.

Напомним, президент США объяснил решение Вашингтона приостановить некоторые поставки оружия Украине. Американский лидер в очередной раз обвинил Джо Байдена.