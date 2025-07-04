Немецкое издание Bild пишет, что решение Минобороны США приостановить передачу некоторых видов оружия Украине ошеломило европейских союзников Америки. В то же время в Берлине рассчитывают на то, что им удастся договориться с Вашингтоном об отправке комплексов Patriot Киеву.

Журналисты уточнили, что об этом идет речь в «секретном соглашении» правительства ФРГ со Штатами, информирует «НБН».

СМИ напомнило, что силы ППО Украины используют ЗРК Patriot для защиты насеоения и критической инфраструктуры. Нехватка этих систем остается актуальной проблемой для страны, кроме того, удары РФ приведут к еще большим жертвам и разрушениям, если закончатся ракеты для этих комплексов.

Поэтому немецкие власти пытаются помочь Киеву. Сейчас Берлин ожидает ответа от главы Пентагона в рамках его обещания найти 2 ЗРК Patriot, которые профинансирует ФРГ. При этом в Германии опасаются, что Минобороны США может отклонить этот запрос.

Как сообщалось, по данным СМИ, члены НАТО начали неофициальную подготовку к выводу американских войск из Европы.