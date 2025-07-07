Украинское англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на источники, сообщило, что на этой неделе Келлог отправится в Рим на конференцию по восстановлению Украины. В ходе мероприятия он встретится с Зеленским, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, присоединятся ли к нему другие представители администрации Трампа. В Белом доме и Госдепе США не предоставили комментариев относительно состава американской делегации.

СМИ пишет, что на конференцию прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава польского правительства Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие мировые лидеры.

Напомним, конференция по восстановлению Украины – это ежегодное мероприятие, целью которого является мобилизация международной поддержки для реконструкции страны. Активное участие представителей США важно для поддержки Киева, а также для защиты интересов Америки в сфере безопасности и экономики.

Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте объяснил, почему члены Альянса должны оперативно увеличить расходы на оборону.