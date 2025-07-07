Глава внешнеполитического ведомства РФ в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet заявил, что для достижения «мира» Киев должен отказаться от юридических претензий к государству-террористу, вернуть его замороженные активы и отменить санкции.

Путинский чиновник уточнил, что также необходимо «международно-правовое признание новых территориальных реалий», которые возникли после захвата Крыма и территорий четырех украинских регионов, информирует «НБН».

Дипломат сообщил, что все эти требования Москвы должны быть прописаны в мирном соглашении с Украиной.

Министр заявил, что «русофобский» Киев «не представляет население юго-востока Украины», поэтому якобы он не может требовать выполнения принципа территориальной целостности.

Руководитель дипломатического відомства добавил, что Кремль «открыт» к политико-дипломатическому урегулированию войны, однако речь должна идти о «прочном мире», а не о перемирии.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова Трампа о разочаровании переговорами с диктатором.