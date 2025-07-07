В субботу, 5 июля, один из самых богатых людей в мире заявил о создании новой политической силы в Штатах под названием America Party («Американская партия») в ответ на принятие нового законопроекта республиканцев о расходах и налогах. Миллиардер назвал документ «долговым рабством».

Глава Белого дома на странице в своей соцсети Truth Social прокомментировал идею бывшего советника, заявив, что такие проекты «никогда не работали», пишет издание «НБН».

Политик написал, что ему «грустно видеть» как бизнесмен «полностью слетел с катушек». Американский лидер отметил, что в Штатах исторически система была двухпартийной и появление новой политической силы якобы только «добавит путаницы».

Глава государства убежден, что партия Маска будет пригодна только для «создания полного и тотального хаоса».

Напомним, на прошлой неделе корреспондент Daily Mail в Белом доме заявила, что американский лидер намерен рассмотреть депортацию своего бывшего советника.