Глава турецкого внешнеполитического ведомства после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва заявила о готовности к третьему раунду переговоров с представителями Киева.

Дипломат отметил, что сейчас Анкара ожидает ответа от украинского руководства, продолжая с ним контакты, пишет издание «НБН» со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

По его словам, руководство РФ хочет, чтобы перед этой встречей «был решен ряд вопросов». Министр считает, что делегации Украины и РФ должны еще поработать для достижения конкретного результата.

Напомним, представители Киева и Москвы провели первый раунд переговоров в Стамбуле 16 мая. На заседании они договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Вторая встреча делегаций Украины и РФ состоялась 2 июня при посредничестве Турции.

Как сообщалось, глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров в интервью венгерскому СМИ перечислил условия, которые Кремль требует прописать в мирном соглашении с Украиной.