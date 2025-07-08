Спикер Путина в комментарии росСМИ, говоря о решении американского лидера возобновить передачу военной помощи Украине, заявил, что такой шаг якобы не будет способствовать мирному урегулированию, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По его словам, в Кремле понимают, что и европейские страны принимают участие в том, чтобы «накачивать вооружениями» Украину. Представитель Москвы утверждает, что эти государства якобы выбрали линию, которая направлена на продолжение боевых действий.

В то же время пресс-секретарь лидера россиян отметил, что РФ высоко ценит усилия США, лично главы Белого дома и членов его команды по инициированию прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Также чиновник добавил, что между РФ и Америкой есть «широкий потенциал для перезапуска экономических отношений», однако антироссийские санкции США по-прежнему действуют, якобы нанося вред предпринимателям двух государств.

Как сообщалось, в МИД Турции заявили, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом.