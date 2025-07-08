Чешский лидер в интервью ВВС рассказал, что армии Путина удалось захватить некоторые украинские территории, однако ценой больших жертв и потерь, информирует издание «НБН».

Павел охарактеризовал оборону ВСУ как успешную, так как они наносят ВС РФ большой ущерб и удерживают позиции, особенно в важных местах. В то же время глава государства считает, что война будет длиться годами, если боевые действия продолжатся в том же духе, что «неприемлемо для всех».

Политик отметил, что важно не только продолжать поддерживать Украину, но и максимально давить на Российскую Федерацию, показывая агрессору, что на поле боя нет победы.

Напомним, что Прага поддерживает Киев с первых дней полномасштабной войны. Чехия передала Украине танки, артиллерию, снаряды, беспилотники, которые управляются ИИ, а также обучала бойцов ВСУ.

Как сообщалось, в МИД РФ перечислили условия, которые Москва требует прописать в мирном соглашении с Украиной.