Британское издание The Guardian, ссылаясь на источники, пишет, что истощение американских запасов ракет для комплексов Patriot привело к тому, что заместитель главы Минобороны США Стивен Файнберг распорядился приостановить поставки военной помощи Украине, информирует «НБН».

Журналисты уточнили, что у Штатов осталось около 25% ракет для этих ЗРК, что вызвало беспокойство в Пентагоне, так как это может поставить под угрозу потенциальные американские военные операции.

По словам собеседников СМИ, Белый дом начал проверку запасов ракет для ЗРК Patriot и других снарядов примерно в феврале.

Затем Америка перебросила дополнительные комплексы противовоздушной обороны на Ближний Восток, а в июне атаковала иранские ядерные объекты. В частности, для перехвата одного ответного удара по Ирану ВС США выпустили около трех десятков ракет Patriot.

Напомним, у Путина отреагировали на решение лидера американцев возобновить поставки оружия Украине.