Руководитель французского оборонного ведомства в интервью изданию Valeurs actuelles сообщил, для Парижа «абсолютной красной линией» является демилитаризация Украины, информирует «НБН».

По его словам, в этом вопросе нужно быть последовательными, ведь нельзя отказать стране в интеграции в НАТО и одновременно соглашаться на то, чтобы она осталась без вооруженных сил. Министр подчеркнул, что у Украины должна быть возможность обеспечивать собственную безопасность.

Глава Минобороны считает, что это ключевой момент для безопасности других государств. Лекорню убежден, что если Франция не поможет украинцам, чтобы защитить свои экономические интересы, она будет самой глупой в Европе.

Представитель Парижа объяснил, что «коалиция решительных» позволяет украинцам задуматься над будущим форматом своих вооруженных сил, а Франции – над возможностями для своей промышленности.

Как сообщалось, глава украинского МИД Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 июля назвал три приоритета иностранной помощи нашей стране.