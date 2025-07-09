Американский телеканал CNN получил и обнародовал эксклюзивные аудиозаписи частных мероприятий по сбору средств на 2024 год в Нью-Йорке и Флориде. На записях разговора глава Белого дома говорит, что угрожал кремлевскому диктатору и китайскому лидеру разбомбить Москву и Пекин, информирует «НБН».

У Пескова поинтересовались, действительно ли у Трампа и Путина был такой разговор. Спикер главы Кремля сообщил, что «при всем желании» он не может ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующую информацию. Чиновник отметил, что речь идет о записи, сделанной на мероприятии в Америке в прошлом году.

«Я работаю в России, слава Богу», – сказал пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Также представитель Москвы добавил, что не может сказать, обнародованная аудиозапись – фейк или нет, после чего посоветовал СМИ переадресовать свои вопросы в администрацию президента США.

Ранее спикер Путина прокомментировал решение главы Белого дома возобновить военную помощь Украине.