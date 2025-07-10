Немецкий канцлер сообщил, что обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом вопрос передачи Украине большего количества ракет для ЗРК Patriot. По его словам, пока окончательное решение еще не принято, так как США нужна часть этих боеприпасов, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Глава правительства ФРГ сообщил, что Берлин готов приобрести у Америки комплексы Patriot для отправки в Украину, чтобы усилить ее противовоздушную оборону.

Мерц в ходе выступления на брифинге в кулуарах Ukraine Recovery Conference напомнил, что политическая свобода, рост, энергетическая безопасность, свободная рыночная экономика европейских государств напрямую связана с поддержкой Украины в ее противостоянии РФ. Ради будущего Германии Берлин продолжит предоставлять помощь Киеву.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон намерен убедить союзников в НАТО передать Украине комплексы Patriot. По его словам, есть государства, которые не хотят расставаться с этими ЗРК.

Ранее СМИ сообщили, при каком условии американский президент Дональд Трамп ужесточит санкции против РФ.