Спикер Путина, комментируя слова главы Франции Эммануэля Макрона о готовности «коалиции желающих» отправить свои войска в Украину сразу после прекращения огня, заявил, что размещение иностранного контингента возле границ РФ является неприемлемым для Москвы.

Об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По его словам, в Кремле разочарованы тем, что эта европейские лидеры игнорируют соответствующие сигналы российского руководства. Представитель АП РФ отметил, что в Европе царят «милитаристские, конфронтационные и антироссийские настроения».

Говоря о предложении американского лидера Дональда Трампа о продаже оружия США европейским членам НАТО для дальнейших поставок в Украину, пресс-секретарь диктатора назвал это «бизнесом». Чиновник добавил, что это все равно будет «накачкой оружия» соседней страны.

Ранее представитель Кремля прокомментировал резонансную аудиозапись главы Белого дома с угрозой «разбомбить Москву».