По данным Radio Prague International, премьер Чехии отправил главе правительства Словакии письмо, в котором призвал Братиславу к совместным действиям против агрессии РФ в отношении Украины, а также напомнил об общем историческом опыте российской оккупации, информирует издание «НБН».

Представитель Праги призвал Фицо не блокировать новые санкции ЕС против страны-агрессора. По его словам, такая политика Братиславы только изолирует Словакию, которая должна сотрудничать с другими государствами в рамках НАТО и Евросоюза.

Глава правительства Чехии рассчитывает на то, что Словакия как «ближайший партнер» пересмотрит свою позицию относительно ограничительных мер против РФ и поможет сохранить единство демократического мира.

Напомним, Еврокомиссия 10 июня представила 18-й пакет санкций против РФ, который отказались поддерживать Будапешт и Братислава.

Как сообщали СМИ, в ходе телефонного разговора глава Кремля Владимир Путин сообщил лидеру американцев Дональду Трампу о планах РФ по активизации наступления в Украине на следующие 60 дней.