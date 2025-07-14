Американский новостной веб-сайт Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что в ходе телефонных переговоров 3 июля лидер россиян сообщил главе Белого дома о планах РФ по эскалации войны в Украине и оккупации новых территорий, информирует издание «НБН».

Путин рассказал Трампу, что в течение следующих 60 дней войска страны-агрессора активизируют усилия по захвату украинский территорий до административных границ, где у оккупантов уже есть значительное присутствие.

Журналисты отмечают, что президент США все больше разочаровывается из-за нежелания диктатора двигаться к перемирию и наращивания ударов РФ по Киеву и другим украинским городам.

По словам собеседника СМИ, после переговоров с Путиным американский лидер сказал главе Франции Эммануэлю Макрону, что глава Кремля «хочет взять все».

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что Москва пытается с помощью переговоров руководителя МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио помешать продолжению поддержки Украины Америкой.