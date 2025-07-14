Американский лидер в понедельник, 14 июля, намерен сделать «важное заявление» относительно войны РФ против Украины. При этом президент не раскрыл никаких подробностей. Корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун назвал предстоящее событие «шоу Трампа».

По его словам, глава Белого дома хочет, чтобы все вдруг решили, что он резко меняет путь, когда он «поворачивает на ручном тормозе», информирует издание «НБН».

Президент США все больше разочаровывается в главе Кремля из-за его отказа от перемирия. По данным американского новостного веб-сайта Axios, Трамп объявит о новом соглашении с Киевом о поставках оружия.

Месяцами глава Белого дома делал комплименты в адрес кремлевского диктатора. Однако недавно политик назвал слова лидера россиян «бессмысленными» и возобновил отправку военной помощи в Украину.

Как сообщалось, по данным СМИ, во время телефонного разговора 3 июля Путин сообщил Трампу о планах России по эскалации войны на следующие 60 дней.